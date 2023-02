Nicolò Pirlo, aggressione-choc: sputi, calci e insulti al figlio di Andrea

17 febbraio 2023 a

In auto per le strade di Torino, prima di assistere a una scena che ha dello scioccante. Nicolò Pirlo, figlio dell’ex centrocampista Andrea, stava andando a passo d’uomo prima di segnalare sui social quel che vede e gli capita. La vettura viaggia a passo d'uomo, rallenta abbastanza da permettere la ripresa col telefonino nella maniera più nitida possibile. Si vedono quattro ragazzi che hanno il volto e la testa coperta con un cappuccio. Camminano vicini, la loro andatura è sospetta: ogni tanto si fermano, si voltano (per vedere se osservati), hanno in mente qualcosa. Nulla di buono. Un puro atto di vandalismo, un comportamento difficile definire.



La storia pubblicata da Pirlo jr.

Pirlo jr ha porti raccontato l’accaduto a Fanpage: "Ero in coda in macchina con un amico – ci ha spiegato il figlio di Pirlo – e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire. Poi ci hanno preso a calci l'auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall'auto per fortuna”. In una storia su Instagram ha scritto: “È normale trovare quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?. La clip dura pochi secondi, ma ce n'è abbastanza per scrutare la scena che il figlio dell'ex campione della Nazionale s'è trovato davanti. A un certo punto la sequenza s'interrompe: si nota che uno ragazzi ha in mano qualcosa, prende di mira la vettura che procede lentamente e lancia un sasso. L'obiettivo delle telecamera si abbassa di scatto, rivolto verso il cruscotto della macchina.