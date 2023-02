Serie A, la classifica che fa infuriare tutti: dov'è la Juventus

20 febbraio 2023 a

Se il Napoli è indirizzato sempre più verso la vittoria del terzo titolo, la Juve spera che i 15 punti di svantaggio vengono ridotti o annullati al Collegio di Garanzia del Coni. Se in classifica la situazione non mente ed è assolutamente in favore dei partenopei di Luciano Spalletti, una statistica ha fatto impazzire i tifosi azzurri perché vede i bianconeri di fronte a Osimhen e compagni. Proposta da Sky, con un diagramma esplicativo, che mette in fila le squadre in base non già ai punti fatti, ma ai punti ottenuti per ogni gol segnato. In questa classifica è al comando la Roma (1,41 punti a gol), poi segue la Juve al secondo posto (1,29) e soltanto terzo è il Napoli (1,10), davanti a Milan, Inter e Lazio.

Juve davanti al Napoli su Sky, scatta l’ironia sui social

Una combinazione ovviamente possibile solo se contemporaneamente ad un attacco poco prolifico c'è una difesa ermetica, che possa esaltare e trasformare in punti le vittorie di misura, come il classico 1-0 di ‘corto muso' che tante polemiche ha generato negli ultimi giorni tra un piccato Allegri e chi gli faceva notare per l'ennesima volta il dato in questione dopo il match di Europa League pareggiato contro il Nantes giovedì scorso. La pubblicazione di questa classifica ‘diversa' della Serie A ha però provocato ironie e polemiche sui social: "Ma che classifica è questa? Le provano tutte per mettere la Juve davanti al Napoli", è stato il commento più gettonato. E ancora, c'è chi ha chiesto una classifica per i "punti fatti per ogni rimessa laterale" e chi ha tirato fuori il tormentone di Adani: "Ma a livello di servilismo come siamo messi?".