Kostomarov, orrore a Mosca: "Arti amputati e ictus"

Dramma in Russia e nel mondo del pattinaggio mondiale: Roman Kostomarov, tra i più grandi di sempre sul ghiaccio, è in gravissime condizioni colpito da ictus dopo aver già subito l'amputazione degli arti.

Esattamente 17 anni fa sul ghiaccio del Palavela di Torino aveva incantato ed emozionato il mondo pattinando sulle note della Carmen di Bizet assieme alla sua partner sportiva Tatiana Navka, attuale moglie di Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin. Lui biondo di Mosca, lei biondissima e affascinante nata a Dnipropetrovsk nell'attuale Ucraina, erano saliti sul tetto delle Olimpiadi dopo due programmi straordinari. Quel momento era la sera del 20 febbraio del 2006. Oggi il 46enne che ancora adesso di esibiva negli spettacoli, sposatosi nell'aprile con Oksana Domnina (gareggiava in coppia con Maxim Shabalin), padre di Anastasia (12 anni) e Ilya (7), è in fin di vita nel reparto rianimazione dell'ospedale di Kommunarka località che si trova poco oltre il grande raccordo anulare di Mosca (MKAD). Si tratta di una delle migliori strutture di tutta la Federazione.

Nella notte le condizioni di Kostomarov, un modello per le teenager di allora ma anche di oggi, simbolo del pattinaggio russo in tutto il mondo, sono improvvisamente precipitate. Dopo aver subito nelle scorse settimane l'amputazione di entrambi i piedi e di parte delle dita delle mani, Kostomarov ha avuto un ictus causa una sepsi del sangue poi ripulita per diverse ore con la plasmaferesi.

Il 10 gennaio Kostomarov era stato ricoverato in ospedale per polmonite, causata a quanto pare dalle temperature bassissime alle quali si stava allenando per preparare l'ultima esibizione. Dopo un leggero miglioramento, ai primi di febbraio nel corpo di pattinatore si è sviluppata una sepsi causa la quale sono iniziati problemi circolatori con necrosi che hanno costretto i medici all'amputazione dei piedi. Il 14 febbraio Roman ha subito una seconda operazione per amputare diverse dita delle mani. Secondo il canale Shot Telegram l'oro olimpico di Torino 2006 avrebbe completamente smesso di vedere dall'occhio destro a seguito dell'afachia (mancanza del cristallino all'interno del bulbo oculare). Sempre secondo il canale Telegram, il paziente presenta gonfiore del lobo frontale destro, otite media bilaterale, idrotorace (eccessivo liquido nei polmoni) e sepsi. La moglie Oksana l'8 febbraio aveva scritto, "buon compleanno mio eroe, il mio forte, il mio amato, il mio campione in tutto. Sono orgoglioso di te, del tuo coraggio, della tua forza, del tuo zelo per vincere il prima possibile in questi momenti difficili" e pubblicato sul canale Instagram una foto di loro due assieme ("Esattamente un anno fa, non potevamo nemmeno immaginare, nemmeno nel peggior sogno, che potesse accadere una tale rivoluzione nella vita", aveva scritto). Poi, rivolgendosi ai media, Domnina aveva scritto, "per favore smettetela di chiamarmi ma solo Roman, se lo riterrà opportuno, racconterà tutto quando starà meglio. Succederà presto, serve solo pazienza".