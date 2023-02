Belve, Wanda Nara: "Perché Icardi ha lasciato l'Inter", sfregio ai nerazzurri

22 febbraio 2023 a

Dopo aver confermato il ritorno di fiamma con Mauro Icardi, Wanda Nara torna a far parlare di sé in una lunga intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2. "Lui è mio marito, speriamo sia così per tutta la vita”, ha detto l'imprenditrice e showgirl argentina, che è anche procuratrice dell'attaccante, ha svelato il motivo per cui il giocatore ha lasciato l'Inter. È accaduto nel 2019: Maurito ha mollato la casacca nerazzurra per sbarcare in Francia, al Paris Saint-Germain. "Non è stata una scelta sportiva, lo abbiamo fatto per soldi", ha spiegato Wanda Nara a Belve. E chissà cosa ne pensano i tifosi nerazzurri, già piuttosto avvelenati nei confronti di Icardi e Wanda...

Dalla scorsa estate Mauro Icardi è un giocatore del Galatasaray e tutta la famiglia si è trasferita in Turchia: "Io e Icardi stiamo insieme. Lui è mio marito”, ha aggiunto la 36enne. “Quindi per questo weekend possiamo dire che state ancora insieme?”, ha chiesto con fare pungente Francesca Fagnani. Wanda ha replicato ridendo: "Speriamo per tutta la vita! Non solo per questo weekend".

Sulla sua figura, Wanda Nara dice così: “Penso di essere più amata che odiata, soprattutto dalle donne, che è quello che mi interessa un po’ di più — dice ancora — Chi mi ama magari vede in me quello che vorrebbe essere, magari a volte le donne sono ancora frenate dalla società, da quello che dice qualcuno, e io mi sento libera. Chi mi odia lo fa per la stessa cosa”. Moglie, madre di cinque figli, attrice, conduttrice e agente, un curriculum notevole per l’inarrestabile Wanda Nara, che ha così commentato il suo lavoro: “Mi vedono come il terrore del calciomercato — conclude — Le cose buone, sempre per essere donna, non si vedono più, però se fosse stato un uomo sarebbe stato sulla copertina di tutti i giornali. Come procuratrice e agente mi do 10 come voto”.