Juventus, l'incubo "foresta nera": i sorteggi di Europa League

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League non sono malvagi per le italiane. Soprattutto la Juventus sembra poter guardare con fiducia allo scontro con il Friburgo, la cui rosa non è certamente all’altezza di quella bianconera, soprattutto da quando Allegri ha recuperato un Di Maria capace di fare la differenza. È stato proprio l’argentino a decidere la sfida di ritorno con il Nantes, battuto 2-0.

Per quanto concerne la Roma, il sorteggio è stato un po’ più complicato ma non è di certo impossibile: gli uomini di Mourinho dovranno vedersela con la Real Sociedad. Le due squadre italiane giocheranno in casa la gara di andata, in programma il 9 marzo, mentre quella di ritorno del 16 marzo vedrà i bianconeri in Germania e i giallorossi in Spagna. Per la Juventus è arrivato il commento a caldo del ds Gianluca Pessotto: “Sarà una bella sfida contro una squadra forte che sta facendo bene in campionato".

“Il Friburgo - ha sottolineato - arriva agli ottavi da imbattuto nella competizione, ha vinto due partite contro il Nantes, dobbiamo giocare al massimo dell'attenzione. Siamo pronti. Di Maria? La bellezza del primo gol è un vantaggio per tutti, è importante e ci abbiamo puntato molto ad inizio stagione come Paul Pogba, che speriamo di recuperare presto, e Chiesa. La squadra sta dimostrando di avere carisma”.