Serie A, punti preziosi in chiave salvezza per Salernitana e Spezia

Salernitana e Spezia conquistano punti preziosi per la salvezza nelle due gare pomeridiane, valide per la 24/a giornata del campionato di Serie A. I granata di Paulo Sousa si impongono con un netto 3-0 sul Monza e sale a quota 24 punti in classifica a +7 dalla zona retrocessione. Secondo ko di fila per il Monza di Palladino che resta a quota 29, in posizione comunque tranquilla. Successivamente, lo Spezia del neo tecnico Leonardo Semplici strappa un prezioso 2-2 in casa dell'Udinese e sale a quota 20 punti a +3 sul Verona che ha una gara in meno. I friulani di Sottil non riescono ancora a vincere in casa, ma agganciano momentaneamente il Toro a quota 3-1 al decimo posto.

Prima vittoria per Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana, in uno stadio Arechi che ha spinto per tutti i 90' i giocatori granata. Buon primo tempo dei brianzoli, più volte pericolosi dalle parti di Ochoa. Tutte nella ripresa, invece, le reti dei granata: sblocca il risultato al 51' Coulibaly con un delizioso destro a giro sul secondo palo da dentro l'area di rigore. Il raddoppio al 65' porta la firma di Kastanos, che batte Cragno con un sinistro al volo su assist di Bradaric da sinistra. Il definitivo 3-0 viene arriva sei minuti dopo firmato in contropiede da Candreva, pronto a ribadire in rete un destro di Piatek respinto da Cragno. Rete convalidata grazie alla goal line technology e dopo un check del Var. Nel finale il Monza resta anche in dieci per il rosso a Donati, a conferma di una giornata no della squadra di Palladino.

Termina invece 2-2 la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Spezia. Esordio positivo per Semplici sulla panchina dei liguri, il tecnico toscano è subentrato a Luca Gotti ex proprio dell'Udinese. Pronti via e dopo 6' lo Spezia passa in vantaggio con Nzola, che servito in profondità da Ekdal scarta anche il portiere e deposita la palla nella rete sguarnita. Il pareggio dell'Udinese al 22' firmato da Beto (ottavo centro stagionale), su una azione quasi analoga, questa volta su assist di Success. In entrambi i casi il Var certifica le posizioni regolari di Nzola e Beto. Nella ripresa, la squadra di casa ribalta il risultato con la rete del veterano Pereyra al 55' con un bel destro sotto la traversa da dentro l'area su assist di Lovric. Lo Spezia però non si arrende e al 72' riaggancia l'Udinese sul 2-2 ancora con un super Nzola bravo a battere Silvestri con un micidiale diagonale in contropiede su assist di Agudelo. Per il bomber spezzino si tratta del gol numero 11 in questo campionato.