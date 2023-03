Osimhen, "gli è arrivato un sms": panico al Napoli, chi lo vuole

01 marzo 2023 a

Sta trascinando il Napoli a suon di gol (finora 19) verso lo Scudetto, e dall’Inghilterra il Manchester United ha messo gli occhi su Victor Osimhen. Il 24enne nigeriano è stato accostato ai Red Devils secondo il Manchester Evening News, con un articolo ripreso anche dal Daily Mail. A quanto pare sarebbe una richiesta esplicita di Ten Hag che, oltre a Osimhen, ha chiesto al suo club di provarci anche per Harry Kane. Da capire se come alternativa oppure insieme e quindi senza badare a spese (anche Martial è in partenza). Di sicuro l'ex Lille è il nome principale per lo United.

Per Osimhen è una stagione fantastica: Napoli in lotta per campionato e Champions, e 19 reti in campionato. Il nigeriano è entrato nel cuore dei tifosi e alcuni di loro gli hanno dedicato una torta speciale con la tipica maschera protettiva che indossa da oltre un anno, nonostante potrebbe benissimo toglierla. Una sorta di amuleto. La Premier League osserva: Osimhen in passato era stato cercato invano dal Newcastle e ora, a quanto pare, è nel mirino del Chelsea dove giocava il suo idolo Drogba, che gli ha inviato un sms qualche settimana fa, ma soprattutto del Manchester United. De Laurentiis permettendo.