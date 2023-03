Neymar, scandalo-hard: "Come voleva farlo con la mia gemella"

01 marzo 2023 a

a

a

Nuovo scandalo per Neymar? Per il talento del Psg non sembra esserci pace. Una star di Onlyfans ha rivelato di aver ricevuto una richiesta piuttosto piccante dalla stella del Brasile. "Mi ha chiesto di fare un incontro sessuale con me e mia sorella gemella". La donna, Key Alves, è una star di Onlyfans brasiliana e nell'ultimo periodo è diventata ancora più famosa per via della sua partecipazione al Grande Fratello in Brasile.

Donnarumma, un caso inspiegabile a Parigi: dopo il disastro col Bayern...

La giovane modella ha rivelato che il calciatore le avrebbe chiesto di avere un rapporto sessuale insieme a sua sorella gemella, Keyt. La richiesta, secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, sarebbe poi stata resa pubblica dalla stessa modella sui social network.

Cristiano Ronaldo flop, sfregio inimmaginabile: cosa fa il tifoso arabo | Video

Key Alves ha rivelato a un altro concorrente all'interno della casa del Grande Fratello di aver ricevuto la proposta: "Sai cosa mi ha detto? Che voleva fare sesso con entrambe". Una dichiarazione che ha subito fatto il giro del mondo, scatenando un nuovo caso. L'ex pallavolista ha riconosciuto, però, che si è trattato di un suo errore: "È stato un errore. Se mi avesse mandato un messaggio, sarei volata subito a Parigi", ha confessato. Le due gemelle sono di San Paolo, in Brasile, e hanno 23 anni. Key è una star su Onlyfans: "Piaccia o no, le piattaforme virtuali sono il mio reddito più grande oggi. Guadagno circa 50 volte di più con loro che con la pallavolo. E ancor di più su Onlyfans, perché il prezzo mensile è fisso", ha rivelato in una recente intervista.