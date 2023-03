Atalanta fermata dall'Udinese: per la Dea la Champions ora è più lontana

04 marzo 2023 a

L'Atalanta non va oltre lo 0-0 in casa contro l'Udinese, nel secondo anticipo della 25/a giornata di Serie A. Con questo risultato, la squadra di Gasperini resta in sesta posizione con 42 punti a -5 dalla zona Champions. Punto prezioso per l'Udinese di Sottil, che però continua a non trovare più i tre punti che mancano da ben sei partite (4 pari e due sconfitte). Soprattutto nel primo tempo, i friulani hanno avuto le migliori occasioni prima con Lovric e poi con Beto fermato in uscita disperata da un super Musso.

Nella ripresa, anche grazie ai cambi, l'Atalanta è cresciuta e ha chiuso l'Udinese nella sua area di rigore. Nerazzurri pericolosi più volte prima con Ederson, poi in due circostanze con Lookman, ancora con Pasalic e infine nel finale con Toloi che vede il suo destro a giro respinto ancora da un super Silvestri. Oltre al risultato, per l'Atalanta l'altra notizia poco positiva è l'infortunio di Koopmeiners nel primo tempo. L'olandese rischia di doversi fermare per diverse settimane per un problema muscolare.