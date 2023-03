Leclerc fuori, disastro Ferrari. Bahrain, trionfa Verstappen. Alonso da urlo

05 marzo 2023 a

Tutto come previsto: la Red Bull domina il Gran Premio del Bahrain, gara inaugurale del Mondiale di Formula 1. Vittoria per il campione del Mondo Max Verstappen, al comando di fatto dal primo all’ultimo giro, davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Ottimo terzo posto per il 41enne Fernando Alonso su Aston Martin davanti alla Ferrari di Carlos Sainz Jr. Quinto Lewis Hamilton su Mercedes.

Grande delusione invece per Charles Leclerc. Il pilota monegasco è costretto a ritirarsi dopo 41 giri, quando la sua Ferrari improvvisamente perde potenza e poi si spegne. Leclerc era in quel momento in terza posizione alle spalle delle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Sulla vettura di Leclerc era stata cambiata la batteria prima della partenza.

Alle spalle di Hamilton si è piazzato il canadese Lance Stroll sull’altra Aston Martin, seguito dalla seconda Mercedes di George Russell. Ottimo l’ottavo posto di Valtteri Bottas su Alfa Romeo, che ha preceduto Pierre Gasly su Alpine e Alexander Albon su Williams a chiudere la top ten. Male le McLaren, con il rookie Oscar Piastri costretto al ritiro e Lando Norris ultimo al traguardo. Prossimo appuntamento con il Mondiale di F1in Arabia Saudita il 19 marzo, con la Ferrari chiamata ad un pronto riscatto su un tracciato molto diverso da quello del Bahrain.