Juve, Allegri dà fuori di matto: "Ecco come parlate voi!"

"Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli perché finora hanno fatto 50 punti. Momentaneamente siamo secondi, poi dicano tutti quello che gli pare. Non mi interessa". Ribadisce così Massimiliano Allegri al termine della sfida dell’Olimpico, che ha portato al k.o. della Roma. Non interessato di parlare di schemi o tattica, dato che per lui conta solo la vittoria. E dunque, quando nella conferenza post gara dell'Olimpico un giornalista gli ha chiesto "se a questo 4-3-3 possiamo iniziare ad abituarci, se lo vedremo presto, se l'ha convinta, se può essere un nuovo inizio per questa Juventus", Allegri ha destrutturato immediatamente il modo di analizzare il match che gli era stato proposto, sminuendo in maniera un po' sprezzante la domanda fattagli: "Allora, parliamoci chiaro, non parliamo né di 4-3-3 né di 3-7-2 né di 8-8-1, di come vi piace a voi parlare di noi".

Allegri: “Non parliamo di moduli, la Juve ha fatto 50 punti”

E ancora: ”Parliamo di una cosa, va bene? Che la Juventus ha fatto una buona partita che, indipendentemente dai numeri, 3-4, 3-5, 3-8, 3-9, non deve sicuramente abbatterci in niente — ha aggiunto il toscano — Perché la Juventus ha fatto 50 punti e questo nessuno se lo deve dimenticare. E siccome non è mai accaduto nella storia del calcio mondiale che a metà campionato siano stati tolti 15 punti, è normale che ad ogni pareggio o ogni sconfitta sembra che ci crolli il mondo addosso, perché giustamente uno vede la classifica”.

Allegri: “Penalizzazione? Ragazzi stanno facendo stagione importante”

Secondo Allegri il giudizio sul suo lavoro e su quello della squadra va fatto dunque sui punti ottenuti sul campo, ed è un giudizio positivo, anche se in ogni caso il distacco dal Napoli capolista resterebbe abissale: "I ragazzi stanno facendo in campionato una stagione importante, indipendentemente che il Napoli sia a 65 punti — conclude Allegri — Potevamo fare qualche punto in più, qualcuno in meno, però nelle vicissitudini che sono capitate stanno facendo molto bene e quindi devono rimanere sereni, mettere da parte questa sconfitta che fa male e ripartire".