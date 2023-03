Massimo Brambati, la rivelazione: "Ridanno i punti alla Juve, ho un sospetto"

09 marzo 2023 a

La penalizzazione della Juventus potrebbe essere annullata. I legali della società bianconera hanno presentato il ricorso e il verdetto del Tar che ha aperto una crepa nell'inchiesta Prisma è un primo punto a favore della Juve. Ma da più parti comincia a soffiare il vento di un ribaltamento del fronte con una inevitabile riscrittura della classifica di Serie A.

A lanciare un'indiscrezione in questo senso è l'ex calciatore Massimo Brambati che ai microfoni di TuttoMercatoWeb afferma: "Si è presa una decisione a metà anno, spiazzando anche il campionato. Pensa se tra un mese gli ridanno i 15 punti, fai ancora più casino. Anche le altre squadre vengono condizionate. Io ho saputo da fonti finanziarie che venerdì c’è stata un acquisto di azioni Juve da parte di organi istituzionali. E mi è venuto il sospetto, che questi sanno qualcosa riguardo i 15 punti. Se gli ridanno i punti, in un giorno guadagnano almeno il 15-20%". Un sospetto che in poche ore ha fatto il giro del web diventando virale sui social. Bisognerà attendere qualche settimana per capire come finirà questa storia e quale possa essere il futuro della Juventus.