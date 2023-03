Bobo Vieri, sospetto inquietante sull'Inter: "Cosa è successo dopo Napoli"

11 marzo 2023 a

La sconfitta dell'Inter ha creato non poche polemiche. La caduta dei nerazzurri a La Spezia sta complicando una stagione che forse non è mai decollata. E di fatto il rigore sbagliato da Luataro apre ferite che si faranno sentire anche in vista del ritorno degli ottavi di Champions. E così a mettere nel mirino i nerazzurri è un ex di lusso, Bobo Vieri che commenta così i passi falsi degli uomini di Inzaghi: "Hanno Lukaku, Dzeko e Lautaro. I tre attaccanti più forti in Serie A insieme a Osimhen. Sono una super squadra ma devono migliorare. Non dico che bisogna cambiare allenatore ma l'anno scorso doveva vincere lo scudetto. Hanno perso a Bologna e poi il Milan ha sempre vinto. Erano molto più forti dei rossoneri ma almeno hanno lottato fino all'ultima giornata e hanno vinto due coppe", afferma a Bobotv.



Inzaghi trema all'Inter: spunta un nome clamoroso per il suo posto

E ancora: "Quest'anno non è possibile questa distanza dal Napoli. Al massimo a due o tre punti così che come sbagliano gli azzurri devi stare lì. Troppi punti buttati via quest'anno. Il 2023 era iniziato con la vittoria proprio contro il Napoli. L'unica squadra che li ha massacrati e che ha dimostrato che può giocare meglio anche di loro". Infine una riflessione: "Poi le partite dopo vai a perdere partite che devi vincere 5-0 perché sei troppo più forte di loro. In Champions può andare avanti ma in campionato non posso accettare questo ritardo dal Napoli. Non va bene".