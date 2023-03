Inter, la voce bomba su Antonio Conte: "Campanello d'allarme"

12 marzo 2023 a

Antonio Conte torna all'Inter? Dopo l'ultima sconfitta dei nerazzurri con lo Spezia, ogni scenario è possibile. La posizione di Inzaghi è sempre di più in bilico, il passaggio del turno di Champions con il Porto diventa a questo punto determinante per poter accedere ai quarti e salvare la stagione portando soldi freschi nelle casse della società. Ma le voci girano e l'ombra di un nuovo tecnico alla Pinetina comincia a farsi sempre più concreta.

E così Musmarra rivela un retroscena inedito: "Stavo facendo delle verifiche sulla questione allenatore in vista della prossima stagione e mi è arrivata la notizia del tutto inaspettata di un contatto tra Antonio Conte e qualcuno all'interno dell'Inter. E' stato un contatto assolutamente informale per capire un po' la situazione di Antonio. Da qui a capire che ci sono trattative, ve lo dico subito, no. Però già il fatto che ci sia stato un contatto mi ha fatto accendere un campanello d'allarme". Per il momento si tratta solo di una voce, ma di fatto una cosa è certa: una eliminazione dell'Inter col Porto potrebbe ribaltare tutti gli equilibri in panchina. E con esiti davvero imprevedibili con il ritorno di un grande ex.