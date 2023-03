Inter, Conte nel mirino: "Obiettivo storico", cosa vogliono vincere

14 marzo 2023 a

Antonio Conte potrebbe davvero tornare all'Inter. L'allenatore del Tottenham ha espresso più volte la volontà di voler rimettere piede in Italia per stare vicino alla sua famiglia. L’esperienza a Londra non è mai decollata e di fatto proprio il tecnico salentino, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe vicinissimo a un'inversione di rotta con destinazione casa. E secondo alcune rivelazioni raccolte da TuttoSport, Conte avrebbe già espresso la volontà di interrompere l'esperienza con gli Spurs.



Al punto che alcuni dirigenti dell'Inter avrebbero sondato il terreno per capire quali sono le reali intenzioni del tecnico nerazzurro. Potrebbe concedersi un anno sabbatico ma non è escluso un cedimento davanti alle sirene nerazzurre. E l'obiettivo davanti agli occhi dell'Inter e dei suoi dirigenti è ghiotto: la seconda stella da portare a casa il prossimo anni e mettere la mano sul ventesimo scudetto. Un traguardo che legherebbe il nome di conte e dell'attuale dirigenza in scadenza nel 2025 alla storia dell'Inter. Conte ama le sfide impossibili e di certo se dovesse accettare di tornare all'Inter, dovrà fare i conti in campionato con un Napoli che promette battaglia anche il prossimo anno dopo la quasi certa vittoria dello scudetto in questa stagione. Sfida stimolante per un guerriero come Conte.