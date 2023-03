Juve, un affare pazzesco: "Addio Vlahovic, chi arriva al suo posto"

14 marzo 2023 a

La Juventus tenta l'impresa impossibile, ossia arrivare in zona Champions League nonostante i 15 punti di penalizzazione. Impresa che ora, in verità, non appare poi così impossibile. E lo fa, di fatto, senza Dusan Vlahovic: il rendimento del serbo, infatti, sta deludendo le aspettative. Tanto che i bianconeri starebbero anche valutando mosse sul mercato, poiché Vlahovic, soprattutto in Premier League, gode di enorme credito.

La punta come detto sta vivendo un momento complicato, si pensi anche al rigore sbagliato contro la Sampdoria, ultimo episodio di una stagione che definire ostica sarebbe un poco riduttivo. E nonostante gli elogi nel post-partita di Massimiliano Allegri al centravanti, come detto, filtrano indiscrezioni di mercato.

La prossima estate, infatti, la Juventus potrebbe cedere Dusan Vlahovic. Sulle sue tracce tre squadre di Premier: il Newcastle su tutti, ma anche Arsenal e Manchester United. E sarebbero tutti pronti a fare follie: si parla di un affare che potrebbe chiudersi attorno a 90 milioni di euro. Cifre che, ovviamente, fanno tentennare la Juventus, anche alla luce del fatto che il serbo, in bianconero, ad oggi ha segnato 19 reti in 47 presenza complessive. Insomma, non il crac che ci si aspettava.

Ma non è tutto. Perché i bianconeri avrebbero ben chiara anche la principale alternativa, insomma il sostituto di Vlahovic: si tratta di Marcus Thuram, in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach, con cui quest'anno ha segnato 11 gol conditi da 3 assist in 23 presenze. Il nome di Thuram è stato accostato alla Juventus anche dalla stampa spagnola, ma sulle tracce del francese ci sarebbero altre corazzate, quali Bayern Monaco, Barcellona e Inter.