Alberto Tomba scatenato: "Prima Cristina Colombari, poi...", confessione intima

Un Alberto Tomba a 360 gradi, quello che si racconta al Corriere della Sera parlando di tutto: dalla sua carriera alle donne che furono. Come Martina Colombari: “Mica abbiamo litigato... Eravamo entrambi giovani: è stata una storia ed è finita. Succede. È stata una storia importante. Prima Cristina, poi Martina, Janina che era Miss Finlandia... Tutte che finivano in “ina”. Be’, ne ho nascoste tante: una volta non c’era, come oggi, la privacy a tutelare”. Alla domanda se rimarrà per sempre single oppure no, l’ex sciatore ci scherza su: “Resto... simple (semplice, ndr)”, così come alla domanda se un giorno arriverà un 'tombino' o una 'tombina': “Un tombino l’ho appena preso con il cerchione della macchina — commenta — Vabbé, ho capito che cosa volete dire: ci penserò su". L’ultima volta che Tomba si è innamorato “è anni fa, dato che dopo i 50 è dura”.

Sul record di Mikaela Shiffrin, che ha appena superato il record di 86 vittorie di Stenmark, Tomba aggiunge: “Arriverà a 100 e oltre, ma Ingo ha ragione: il più grande di tutti i tempi non esiste; esistono tanti grandi in più epoche”. Il riferimento va in questo caso a Ingemar Stenmark che, nel renderle omaggio, ha precisato che nessuno scalfirà quello che lui ha fatto. Quando le ricordano che il Festival di Sanremo si è fermato per il suo secondo oro di Calgary prova orgoglio o le viene da sorridere? Sarebbe da fermare il Festival di oggi. Invece hanno fermato quello degli anni belli”.

Tomba: “Il soprannome ‘La Bomba’? Mi chiamò così Lang”

Sul soprannome ‘Tomba la Bomba’, “mi chiamò così Patrick Lang, figlio dell’inventore della Coppa del Mondo — dice lo sciatore — Magari a suo tempo poteva starci, oggi con le bombe vere che riempiono le cronache di guerra è meglio lasciar perdere. Peraltro c’è sempre il resto del campionario di soprannomi: Albertone, Albert-One, la Albertite”. Mentre sul suo cognome ‘da cimitero’, Tomba conclude: “Qualcuno a scuola faceva queste battutine: nel mio caso, silenzio di tomba, pietra tombale, bara, sepolcro — conclude — Avrei potuto vederlo come una forma di bullismo, ma non ci davo peso”.