Ferrari, la "lista nera": quali teste rischiano di saltare

La Ferrari non ha mai vissuto forse un momento così buio. L'avvio di stagione con la prima gara ha rivelato problemi alla monoposto e un ambiente diviso da veleni interni. Come è noto David Sanchez, uomo chiave per lo sviluppo dell'aerodinamica della monoposto ha lasciato il suo incarico. Una scelta che ha destabilizzato ancora di più una scuderia che va detto, si è fatta trovare totalmente impreparata allo start di questa nuova stagione nei ruoli chiave.

Ma l'indiscrezione che riporta il Corriere dello Sport potrebbe acuire davvero la crisi della rossa. A quanto pare, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo, ci sarebbe una sorta di black list dove sarebbero indicati i nomi sgraditi a Vasseur, ovvero quei tecnici vicini a Mattia Binotto che è stato defenestrato dopo le ultime stagioni disastrose. I primi due nomi in cima alla presunta lista sono quelli di Enrico Cardile e Laurent Mekies, sostanzialmente due big della settore tecnico e sportivo di Maranello. E così gira voce che anche loro potrebbero lasciare la rossa.

A rischiare sarebbe soprattutto Cardile, fedelissimo di Binotto, che avrebbe avuto carta bianca dall'ex team principal per fare alcuni esperimenti sulle monoposto senza rischiare nulla. Ma senza il parafulmine adesso Cardile si sente solo e probabilmente ha perso la fiducia. Vasseur dovrebbe riportare la serenità all'interno della scuderia, ma questo repulisti delle figure fedeli a Binotto a Mondiale in corso comporta di certo una tensione tra le mura rosse che potrebbe mettere a rischio già anche il secondo Gp dell'anno in Arabia Saudita.