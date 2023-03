Tottenham, Conte umiliato: "Meglio per tutti, vattene ora"

15 marzo 2023 a

Antonio Conte è sempre di più nel mirino in premier league. La sua presenza sulla panchina del Tottenham non ha di certo portato i risultati sperati e di fatto le voci di un suo possibile addio alla panchina degli Spurs potrebbero essere concrete. A pesare soprattutto è il mancato passaggio ai quarti di finale di Champions dopo la grande prestazione del Milan che ha chiuso i 180 minuti con gli Spurs senza subire gol.

E così un big del calcio come Chris Sutton, ex attaccante del Chelsea e oggi commentatore, ha voluto dire la sua rilasciando delle dichiarazioni a BBC Radio: “È meglio per tutti che se ne vada ora. Antonio Conte ha bisogno di impegnarsi in un modo o nell’altro e se dice: ‘Sono qui e felice di firmare per un altro anno o due’ allora il Tottenham può andare avanti ma non sembra che lo farà. Pertanto, se il Tottenham vuole migliorare, deve cambiare ora. Sono stato a vedere la partita contro il Milan e la loro prestazione è stata deludente, ora hanno la possibilità di arrivare quarti ma in questa stagione sono stati una grande delusione“. Insomma a quanto pare la luna di miele tra Conte e la premier è davvero finita.