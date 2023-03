Juventus, c'è la data del verdetto finale: quando può cambiare la classifica

16 marzo 2023 a

La Juventus è già proiettata verso il 19 aprile. È questa la data cruciale per il club bianconero, con l’ora della verità che scatterà alle 14.30: è infatti stata fissata la seduta del Collegio di garanzia del Coni che discuterà il ricorso della Juventus contro la sentenza della corte di appello Figc, che ha decretato gli attuali 15 punti di penalizzazione. Se i bianconeri dovessero riaverli indietro, cambierebbe completamente la loro prospettiva per questo finale di campionato.

“È importante avere una data, adesso la squadra sa quando avrà una risposta definitiva e per cosa giocheremo nelle ultime gare di campionato. Almeno ci dà una certezza”, è stato il commento di Francesco Calvo, chief football officer della Juventus, che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del calcio di inizio della sfida con il Friburgo. I bianconeri sono infatti impegnati nella partita di ritorno con i tedeschi, dopo che si sono imposti all’andata per 1-0: in palio c’è il passaggio ai quarti di finale di Europa League.

Sempre a proposito di questioni di campo, Calvo si è complimentato con Milan, Inter e Napoli per essere arrivate tra le prime otto squadre della Champions League: “Un risultato storico per il calcio italiano. Spero che sia di stimolo per il movimento italiano per cercare di migliorarsi. Noi siamo indietro rispetto agli altri campionati, basta vedere questa infrastruttura, quindi grandi meriti a chi ha creato queste squadre, a chi le allena e ai giocatori”.