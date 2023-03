Ferrari, bomba-Vassuer su Leclerc e Sainz: "Ne parlerò con loro", è già caos totale?

19 marzo 2023 a

La Ferrari continua a masticare amaro, anche al Gp dell'Arabia Saudita: Charles Leclerc secondo in qualifica, ma penalizzato di 10 posizioni, insomma partirà 12esimo. Per Carlos Sainz solo un quinto posto, diventato quarta piazza grazie alla retrocessione del compagno di squadra. Insomma, la rossa arranca e sembra lontanissima dalle Red Bull e anche dietro alle Aston Martin.

Quasi un passo indietro rispetto al precedente weekend, la prima deludente gara in Bahrain. Ma non è tutto. A far scalpore, infatti, sono le parole di Frederic Vasseur, team-principal della Ferrari, che cambiano sensibilmente il quadro. Il punto è che il francese ha fatto sapere che le difficoltà della Ferrari sarebbero dovute a un errore commesso dal team e relativo all'approccio strategico.

"Abbiamo delle difficoltà ad approcciare a livello strategico il weekend, ne parleremo con i piloti per capire come gestirlo. Siamo andati troppo verso una sola direzione", ha ammesso il team principal parlando ai microfoni di Sky Sport al termine delle squalifiche. Insomma, il boss che sconfessa le scelte della sua squadra, probabilmente anche quelle dei piloti, per quel che concerne configurazione e set-up delle Ferrari. Frasi che, come detto, sorprendono: alla seconda gara, a Maranello sembra essersi già incrinato più che un semplice "qualcosa".