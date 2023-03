Skriniar, l'infortunio è grave. Inter, drammatico autogol?

22 marzo 2023 a

Il pari contro la Samp, poi l’infortunio alla schiena, dovuto alla lombalgia, che lo ha tenuto fuori da svariati turni. Solo nel doppio confronto Milan Skriniar è riuscito a giocare, non venendo convocato nell’ultima sfida contro la Juve (vinta 1-0 dai bianconeri tra le polemiche). Gli esami hanno riscontrato un qualcosa di più grave rispetto alle sensazioni che si potevano avere nelle ultime settimane. Il suo stop infatti potrebbe essere più lungo di quanto sembri e a sottolineare questa tesi è lo stesso medico sociale della Slovacchia che lo ha visitato, Zsolt Fegyveres, che ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale: "Milan mi ha contattato per la prima volta circa un mese fa, dicendo che aveva mal di schiena”, ha detto.

Il medico: “Condizioni peggiorate, ha dolore che si irradia all’arto”

E ancora: “A Milano ha iniziato la fisioterapia e le cure mediche, gli hanno dato delle pillole, ma non è servito — ha detto ancora — Successivamente, è stato sottoposto a risonanza magnetica, che ha rivelato danni al disco intervertebrale". Il passaggio a una cura specifica è stato imminente: "Ha iniziato la terapia, ma le sue condizioni sono peggiorate – spiega – Milan adesso ha dolore, anche a riposo, che si irradia all'arto. Non è in condizioni tali da poterci aiutare nelle prossime partite di qualificazione”.

Skriniar: “Dolore alla gamba”, torna a Milano

D'altro canto, anche Skriniar si rammarica di aver perso le gare di qualificazioni e spera che questo infortunio non debba tenerlo fermo a lungo: "Ho un dolore che si irradia alla gamba – ha spiegato – Non potrò aiutare la squadra contro il Lussemburgo o la Bosnia-Erzegovina. Sono venuto oggi solo per salutare i ragazzi, augurare loro buona fortuna e continuerò con la prossima serie di trattamenti. Mercoledì torno a Milano". Il difensore dell'Inter spera di tornare presto: "Il medico capirà quale sarà il miglior trattamento da seguire in modo che possa essere in forma il prima possibile e possa essere completamente carico".