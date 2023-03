Gigio Donnarumma stroncato da Barthez: "Qual è il suo problema"

23 marzo 2023 a

Gianluigi Donnarumma è ancora sotto attacco in Francia per l’eliminazione del Psg agli ottavi di Champions League. Sono passate due settimane, ma le polemiche non si placano, con il portiere italiano sempre più criticato per il suo rendimento: tutti a Parigi si aspettavano di aver messo le mani sul miglior interprete del ruolo, soprattutto alla luce delle parate decisive per la vittoria dell’Italia all’Europeo 2020.

Non sono soltanto i tifosi ad essere rimasti delusi del rendimento generale di Donnarumma, ma anche alcuni addetti ai lavori ed ex calciatori. L’ultimo in ordine di tempo a esprimere il suo parere sul portiere azzurro è stato Fabien Barthez, campione del mondo con la Francia nel 1998: “Il suo gol subito contro il Bayern all’andata illustra pregi e difetti di un portiere della sua altezza. Sul gol di Coman il problema non è il suo tempo di reazione, ma la sua tecnica. Non era buona. Avrebbe dovuto mettere il piede invece di voler far uscire la palla con la mano. Un portiere più piccolo, con più istinto e tecnica, avrebbe potuto fermarlo”.

Secondo Barthez quello dell’altezza abbinato a una tecnica inferiore è un problema non solo di Donnarumma, ma di tanti giovani portieri europei: “In Francia, così come all'estero, ci sono portieri formattati e privi di creatività. Siamo sulla strada sbagliata. Da quattro o cinque anni troppi tecnici si battono per avere portieri di 1.95”.