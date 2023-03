Italia-Inghilterra, Donnarumma disastro lampo: gol di Rice

23 marzo 2023 a

Comincia male l'avventura verso Euro 2024 dell'Italia, comincia malissimo la partita di Gigio Donnarumma contro l'Inghilterra. Pronti via, al Maradona di Napoli, e gli azzurri con nuova divisa Adidas finiscono subito sotto di un gol. Minuto 11: corner per i britannici (che in Italia non vincono dal 1961) e il portiere del Psg esce male, ma fortunatamente per gli uomini del ct Mancini l'arbitro Jovanovic firma un fallo in attacco al centravanti Kane.

Pochi secondi dopo, è il baby-talento Bellingham a concludere da fuori. Stavolta Donnarumma è attento e alza in calcio d'angolo. Ma qui avviene il patatrac: cross, l'ex capitano del Milan non esce, destro ancora di Kane respinto da Spinazzola e tap-in vincente di Declan Rice. Tutto troppo facile per il difensore-mediano del West Ham.





A molti tifosi azzurri, soprattutto tra coloro che commentano la prima partita del Gruppo C di qualificazione, vengono in mente le durissime parole di Fabien Barthez, ex campione del Mondo e dell'Europa con i Bleus tra 1998 e 2000 e gloria del pallone transalpino. Secondo l'ex portiere di Marsiglia e Manchester United, Gigio non è ancora un top player, anzi.

"Il suo gol subito contro il Bayern all’andata (Psg sconfitto 1-0 a Parigi negli ottavi di Champions League, poi eliminato in Baviera con un altro 2-0, ndr) illustra pregi e difetti di un portiere della sua altezza. Sul gol di Coman il problema non è il suo tempo di reazione, ma la sua tecnica. Non era buona. Avrebbe dovuto mettere il piede invece di voler far uscire la palla con la mano. Un portiere più piccolo, con più istinto e tecnica, avrebbe potuto fermarlo".

E tanti, con un pizzico di cattiveria, ricordano anche il gol preso da lontanissimo in pieno recupero nei playoff mondiali in casa contro la Macedonia del Nord, che ci costò l'eliminazione drammatica da Qatar 2022.