Inter, Inzaghi umiliato: "Mi ha lasciato fuori e abbiamo perso"

Alexis Sanchez torna a parlare della sua esperienza all’Inter e non risparmia frecciate a Conte e Inzaghi, suoi ex allenatori: «All’Inter ero tranquillo, ma loro mi hanno mai dato l’opportunità di dimostrare il mio valore? Ho detto che mi avrebbero potuto criticare solo se avessi giocato e l’avessi fatto male- ha detto il cileno ai connazionali di Tvn -. Ero un leone in gabbia. Una volta ho detto a Inzaghi che se non mi avesse fatto giocare contro il Milan avremmo perso la partita. Accadde proprio così. Ancora mi domando: perché Inzaghi non mi fece giocare?». In realtà Sanchez entrò e l’Inter perse proprio a causa di un pallone perso dall’attaccante...