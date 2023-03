Milan, il nome del prossimo bomber: clamoroso ritorno in Italia?

25 marzo 2023 a

Ci sarebbero Milano e il Milan nel futuro prossimo di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, 31 anni da compiere a ottobre, è attualmente in forza all'Atletico Madrid con contratto in scadenza nel 2024. Ma Paolo Maldini e Ricky Massara, assicura la Gazzetta dello Sport, sarebbero sulle sue tracce. L'ex attaccante di Real Madrid, Juventus (per 4 stagioni, in due bienni distinti) e Chelsea sarebbe stato individuato come l'attaccante di esperienza e qualità da affiancare al "vecchietto" Giroud (che ha sei anni in più di lui). Non solo giovani e giovanissimi, insomma, anche se proprio il reparto offensivo (con Ibrahimovic, Rebic e Origi, è sicuramente il reparto dei rossoneri più stagionato".

L'ex cocco di Massimiliano Allegri in bianconero era stato utilizzato anche da esterno offensivo "tattico" a sinistra: una posizione attualmente occupata, con altre dinamiche tattiche, da Rafa Leao sempre più sul piede di partenza. Il nome di Morata, dunque, potrebbe essere legato proprio alla cessione del portoghese. A spingerlo di nuovo verso l'Italia potrebbe anche essere la volontà di ritornare a casa della moglie Alice Campello, modella veneziana che proprio a Milano aveva conosciuto Morata e da cui ha avuto ben quattro figli.

Quest'anno Morata con l'Atletico ha segnato 12 gol in una stagione non proprio fortunata per i Colchoneros di Simeone e il suo costo, a un anno dalla scadenza di contratto, ballerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro con stipendio che potrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni. Sforzo economico abbordabile per il club di Cardinale, ma solo a patto di una qualificazione alla prossima Champions al momento nient'affatto scontata.