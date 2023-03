Inter, "Skriniar stagione finita": il terribile sospetto sull'infortunio

26 marzo 2023 a

"Ci tengo a dirvi che ho sempre seguito tutte le indicazioni mediche dello staff sanitario dell’Inter e dei suoi specialisti esterni". Milan Skriniar affida a Instagram le sue considerazioni in merito ai problemi fisici, in particolare alla schiena, che lo hanno costretto a saltare gli impegni con la Slovacchia.

Il centrale nerazzurro spiega: "L’Inter mi ha sottoposto ieri a un’ulteriore visita specialistica che ha confermato la diagnosi e quindi, già da oggi, alla presenza dello staff medico, ho iniziato un nuovo ciclo di cure prescritte dal medico esterno di fiducia della società", aggiunge e conclude Skriniar che, a fine stagione, lascerà il club nerazzurro per trasferirsi al Psg. Ma voci inquietanti parlano di stagione finita: un colpo duro da digerire per l'Inter impegnata in un difficile quarto di finale con il Benfica.



Secondo quanto riporta L'Equipe infatti, il ko di Skriniar sarebbe davvero una cosa seria che potrebbe anche mettere in discussione l'intero finale di stagione del difensore. "Tornerà a giocare con il club lombardo prima della fine della stagione?" si chiede il quotidiano transalpino, Una frase che fa tremare i tifosi nerazzuri che temono di perdere un pilastro della difesa proprio nel momento decisivo della stagione.