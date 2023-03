Antonio Conte, valanga di insulti dopo l'addio: "Tossico, marcio e..."

27 marzo 2023 a

Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham. La sua fuoriuscita anticipata dal club londinese sta creando non pochi rumori sia nel mercato degli allenatori che nello spogliatoio degli Spurs. Ed solo adesso vengono a galla alcuni retroscena sulla sua permanenza sulla panchina del Tottenham. A quanto pare lo spogliatoio era spaccato e Conte non avrebbe gestito al meglio la situazione. The Athletic riferisce due parole provenienti dallo spogliatoio del Tottenham sotto promessa di anonimato: "tossico" e addirittura "marcio". Parole fortissime che di fatto hanno provocato l'addio anticipato.

Era apparso evidente già dagli ottavi di Champions col Milan quel rapporto ormai logorato con la squadra. Conte è apparso distante e poco inserito nel flusso della squadra. Una squadra che è riuscita a non segnare nemmeno un gol nei 180 minuti di sfida con i rossoneri.

E di fatto proprio l'eliminazione dalla Champions ha segnato il punto di non ritorno. Il Tottenham sta cercando in modo disperato di raggiungere il quarto posto in classifica che significherebbe Champions nella prossima stagione, ma l'impresa appare davvero difficile. Solo un finale di stagione davvero sopra la media potrebbe regalare agli Spurs l'approdo in Champions salvando di fatto un'intera stagione. Sarebbe una vera e propria beffa per Conte...