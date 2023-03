Mateo Retegui, Bergomi lo stronca: "Mah, l'altro si muove meglio"

27 marzo 2023 a

Mateo Retegui è il nuovo indiscusso protagonista della Nazionale italiana. Due partite e due gol parlano fin troppo chiaro. Forse gli azzurri hanno trovato quel bomber che attendevano da tempo. Ma a quanto pare le prestazioni di Retegui che ha ottenuto voti altissimi nelle pagelle post-Malta (ma anche post-Inghilterra) non convincono proprio tutti. Tra i più scettici c'è Beppe Bergomi che a Sky ha sorpreso tutti affermando di non voler esprimere giudizi sull'attaccante ma rilanciando contemporaneamente Scamacca per il ruolo da titolare nell'attacco azzurro. Le parole di Bergomi sono state piuttosto chiare: "Ha un altro modo di fare movimento".

Poi aggiunge: "In fase realizzativa il ragazzo ha fatto bene – spiega a Sky riferendosi all'attaccante del Tigre – Bel gol di testa, si è marcato bene, ma rimango con un giudizio sospeso perché vedo entrare Scamacca…".



Insomma una critica neppure tanto velata che di certo avrà diviso i tifosi azzurri che da tempo sognano un bomber lì davanti, il reparto più in crisi della Nazionale. Ma Bergomi predica prudenza sui giudizi. Anche se lanciando Scamacca, un giudizio lo ha espresso e anche in modo molto chiaro. Retegui risponderà sul campo anche a Bergomi e a chi lo ha criticato nonostante due gol...