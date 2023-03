Inter, "ombra su Simone Inzaghi": il nome-top per la panchina

28 marzo 2023 a

Il cammino in Champions, che parte dalla sfida dei quarti con il Benfica, una accesso in coppa da conquistare i campionato e la sfida in Coppa Italia. In pochi mesi, Simone Inzaghi si gioca il suo futuro in panchina. La società vuole una svolta dopo una stagione che ha visto troppi passi falsi. E con il Napoli ora lontano e destinato al terzo scudetto di stagione, l’obiettivo in casa nerazzurra è chiudere al meglio. Secondo il Corriere dello Sport, però, c’è forte per Inzaghi l’ombra di Roberto de Zerbi, attuale tecnico del Brighton, dove tanto sta facendo bene.

De Zerbi costa 20-25 milioni, serve l’ok di Zhang

L'ex allenatore del Sassuolo ha firmato con il club inglese fino al 2026, ma nel suo accordo è inserita una clausola liberatoria tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Quella che dovrebbe essere pagata dall’Inter per liberare il tecnico. Anche ammettendo la possibilità di ottenere uno ‘sconto’, un triennale al tecnico costerebbe comunque circa altri 10 milioni, attestando il computo totale tra i 20 e i 25 milioni di euro.



Milan e Inter condannati dalla Champions: rumors su Inzaghi e Pioli



Una spesa per la quale servirebbe l’avallo di Zhang, vista la situazione economica del club non floridissima. Ora però Inzaghi pensa al piazzamento ‘minimo’ in campionato tra le prime quattro. Da affiancare possibilmente ad almeno una semifinale in Champions League e alla vittoria in Coppa Italia. Certo, servirà un’Inter diversa da quella vista nelle ultime settimane.