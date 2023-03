Marc Marquez, Pernat lo asfalta: "Tu della tua vita fai ciò che vuoi. Ma..."

29 marzo 2023 a

"La sanzione a Marc Marquez non è leggera, è leggerissima. Ha fatto un mega disastro, non può... si è rischiato la morte di qualcuno. Capisco che ha problemi con la moto, deve metterci tanto di suo per arrivare tra i primi dieci, però in quella curva lì non puoi fare così. La vita tua te la puoi gestire come credi, quella degli altri no”. Commenta così duramente il giornalista Carlo Pernat, in un’intervista a Corsedimoto, la Dorna per lui deve intervenire subito con sanzioni pesante per frenare l'atteggiamento dei piloti in Sprint Race: "Nel weekend in Argentina mancano quattro piloti e questo dovrebbe fare pensare — dice ancora — L’anno scorso facevi quattro turni di prove… queste moto non le metti a posto subito. Nella FP2 vai a caccia dei tempi, i piloti vanno dentro come tori, tant’è che venerdì sono caduti in dodici, tra cui Pol Espargaró...".

Pernat: “Sprint Race? Format andava fatto con criterio diverso”

E ancora: "Tutta questa pressione ti mette in condizioni di arrivare alla Sprint Race in quel modo... Marini con quell’entrata, Mir lo stesso… Se vuoi fare questo bisogna mettere subito le sanzioni, a Marini e Mir dovevano dare l’ultima fila della domenica — dice ancora Pernat — Così capirebbero che non è una corrida e la seconda volta non li fai correre un Gran Premio e vedrai che starebbero più attenti. Se fosse stato in una gara di 21 giri Marini non avrebbe fatto quella entrata. Tutte queste pressioni sono pazzesche, il format va bene, ma andava fatto con un criterio”.



Infine un commento sull’umore di Enea Bastianini: “L’umore era dei peggiori, ma dopo questa visita l’ho sentito più sollevato e con la voglia di venire negli Stati Uniti — conclude il giornalista — Perdi quattro gare, se levi anche questi che possono giocarsela con Bagnaia diventa un monologo. Quello che è successo deve fare riflettere.