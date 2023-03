Marc Marquez, "ci vediamo in tribunale": la mossa dopo il disastro

29 marzo 2023 a

Scontro duro tra i Commissari del Panel Fim e la Repsol Honda sulla penalità che dovrà scontare Marc Marquez dopo l’incidente causato al terzo giro del Gran Premio di Portimao. Il pilota della Repsol Honda ha già ricevuto la notifica del Long Lap Penalty da scontare nel GP d’Argentina, dopo aver preso in pista Jorge Martin e travolto Miguel Oliveira. L'assenza del pilota nel Gp di Argentina però aveva creato speranze nel team di averla fatta franca.

Ma il Panel of Steward della Fim ha corretto il tiro assegnando un doppo long lap penalty da scontare "nella prossima gara a cui prenderà parte". E dunque non nel Gp d'Argentina che il pilota salterà. Da qui sarebbe scattato un ricorso con la richiesta di eliminare la penalità nel Gp di Austin, la prima gara a cui parteciperà Marquez dopo lo stop in Argentina.

E il team a quanto pare sarebbe pronto per portare il ricorso anche davanti alla Corte arbitrale dello sport nel caso in cui dovesse arrivare un parere negativo dalla Fim. Intanto nella prossima gara la Honda schiererà un solo pilota, Joan Mir. Insomma il campionato del mondo è più infuocato che mai e bisognerà attendere i prossimi giorni per capire quale possa essere lo scenario per Marc Marquez.