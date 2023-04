Szczesny umilia gli ex colleghi: "Non lo farei mai", imbarazzo in diretta tv

03 aprile 2023 a

Wojciech Szczesny è una garanzia per la Juventus, che sta vivendo una seconda parte di stagione molto positiva, al netto delle vicende giudiziarie che ne determineranno la classifica e soprattutto il futuro societario. Il 32enne portiere polacco sta disputando l’ennesima stagione solida: ormai è lui il vero leader di una difesa che ha ritrovato compattezza, come si denota dalle cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa.

Dopo l’1-0 sul Verona, Szczesny si è presentato ai microfoni di Dazn: “La classifica che io guardo è un'altra, in campo abbiamo conquistato 59 punti e siamo 9 punti avanti all'Inter. Il 18 tra l'altro è anche il mio compleanno, spero in un regalo con i 15 punti”. Il riferimento è alla sentenza del Coni che dovrebbe arrivare il giorno dopo il compleanno del polacco. Nel caso in cui dovessero essere restituiti i punti di penalizzazione decretati per le plusvalenze, la Juve sarebbe al secondo posto e con un vantaggio importante sulle inseguitrici. Insomma, avrebbe già un piede nella prossima Champions League.

Ai microfoni di Dazn il polacco ha però dato vita a un siparietto che ha un po’ imbarazzato Montolivo, Parolo, Matri e Behrami. “Opinionista dopo il ritiro? Con tutto il rispetto, non proprio. Il mio miglior amico nel calcio mi ha detto una volta che il suo obiettivo nel calcio è guadagnare abbastanza soldi per non dover poi lavorare in TV. Io condivido un po' quello… con tutto il rispetto per voi, eh".