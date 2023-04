Lapo Elkann, sfregio ad Allegri: "Ho visto il Milan e..."

03 aprile 2023 a

Negli ultimi due mesi la Juventus ha rimesso in piedi una stagione che sembrava destinata a finire nel peggiore dei modi, dopo il 5-1 subito contro il Napoli e soprattuto i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. Il club bianconero sa bene di non essere padrone del proprio destino, che sarà deciso in tribunale sia dal punto di vista sportivo che economico. Però Massimiliano Allegri è riuscito a dare un senso a questo finale di stagione, ritrovando una squadra in grado di fare risultati importanti.

Ha però fatto notizia un tweet di Lapo Elkann, che sembra andare contro proprio la filosofia dell’allenatore toscano: “Ho visto il Milan dominare a Napoli padrone del campo e del pallone. Così vorrei vedere giocare la mia Juventus”. Il rampollo della famiglia Agnelli può però rallegrarsi per la ritrovata solidità dei bianconeri, che negli ultimi due mesi hanno completamente recuperato una stagione che stava diventando drammatica. Dal 2 febbraio in poi la Juve ha perso soltanto una partita, per 1-0 contro la Roma, e ha vinto le restanti otto di campionato, tra cui l’importantissimo 1-0 contro l’Inter.

Nei prossimi venti giorni il club bianconero si giocherà l’intera stagione, dato che è atteso dal doppio confronto in Coppa Italia contro l’Inter e da quello in Europa League contro lo Sporting Lisbona. Inoltre in campionato la Juve è attesa dalle sfide con Lazio e Napoli, senza trascurare il Sassuolo nel mezzo che pure è una squadra in grado di creare parecchie insidie.