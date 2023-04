Zazzaroni insulta Di Maria? La replica dell'argentino

04 aprile 2023 a

Ivan Zazzaroni ha fatto discutere per alcune provocazioni lanciate durante la trasmissione Mediaset Pressing. Il direttore del Corriere dello Sport ha addirittura ottenuto la reazione di Angel Di Maria, che è stato tirato in ballo in un discorso che di lusinghiero aveva ben poco. Oltre a quello dell’argentino, Zazzaroni ha fatto i nomi di Paul Pogba e Leandro Paredes: quest’ultimi sono a ragion veduta delle grosse delusioni, a partire dal francese che non ha praticamente mai giocato.

Sembra però ingeneroso inserire Di Maria in questa discussione: sebbene sia stato incostante e propenso agli infortuni, ha pur sempre realizzato 8 gol e 7 assist e ha letteralmente trascinato la Juventus ai quarti di Europa League. “Sicuramente Allegri è pigro in sede di mercato - ha dichiarato Zazzaroni - ma non poteva spendere e poteva prendere solo dei parametri zero. Quando gli hanno detto che c’erano Pogba, Di Maria e Paredes, giocatori di livello internazionale, ha pensato di alzare il livello della Juventus a zero”.

La realtà non è però stata all’altezza delle aspettative, soprattutto per Pogba e Paredes: “Non a caso se vedete il livello delle commissioni 2022, la Juventus è quella che ha speso di più perché prende i parametri zero costosi. Solo che erano due cadaveri, ha preso due cadaveri: uno è Pogba che ancora oggi non vediamo, e l’altro mezzo e mezzo è Di Maria. Paredes? Con tutto il rispetto, si parla di sport, di calcio, cadaveri nel senso calcistici”. Di Maria ha reagito commentando con grasse risate le dichiarazioni di Zazzaroni, in evidente disaccordo con la sua tesi, almeno per quanto lo riguarda.