Leclerc, l'orologio da 2 mln rubato? Vendetta contro i ladri: che fine fanno

Quasi un anno dopo aver subito un furto a Viareggio, Charles Leclerc ha ricevuto buone notizie. I carabinieri hanno arrestato tre uomini e una donna, indagati a vario titolo per lo scippo di un orologio molto costoso messo a segno nel capoluogo toscano il 18 aprile 2022. Le indagini sono durate diversi mesi ma si sono risolte positivamente per il pilota della Ferrari, grazie soprattutto alle numerose immagini di video sorveglianza e alle individuazioni fotografiche da parte di vari testimoni.

I due autori materiali della rapina si erano avvalsi di uno scooter di grossa cilindrata, mentre i due complici viaggiavano a bordo di un suv noleggiato a Napoli. I quattro, originari del centro storico di Napoli, sono destinatari della misura cautelare richiesta dalla procura di Lucca ed emessa dal gip dello stesso tribunale. Stando alla ricostruzione degli investigatori, la coppia a bordo del suv avrebbe prima pedinato Leclerc e poi coperto la fuga dei due autori materiali della rapina, impedendo con varie manovre l’inseguimento.

A carico di due degli arrestati sono stati raccolti gravi e concordanti elementi di colpevolezza anche in riferimento a un tentato scippo ai danni di una giovane coppia. A differenza di quanto accaduto con Leclerc, in questo caso i due malviventi non avevano avuto fortuna, un po’ per la resistenza della vittima (che aveva al polso un orologio da 40mila euro) e un po’ per l’intervento di alcuni passanti.