Milan-Napoli, la voce inquietante: "Le condizioni di Osimhen"

La distrazione all’adduttore della gamba sinistra sembra quasi alle spalle, ma i medici restano cauti sulla presenza di Victor Osimhen a San Siro contro il Milan la prossima settimana. Il nigeriano non vede l’ora di tornare in campo e intanto si è raccontato a France Football, svelando come, grazie al lavoro di Spalletti, sia riuscito a diventare devastante, un vero e proprio incubo per le difese avversarie: "Spalletti mi ha sempre chiesto di essere esplosivo, come la dinamite per le difese - ha detto - È stata fatta una valutazione sulla mia corsa, sulle distanze che devo mantenere dai difensori e su come devo reagire agli assist. Sono cinque i metri che io posso coprire più velocemente degli altri, devo restare in quella distanza per attaccare subito o creare spazio o lanciare ad esempio Kvaratskhelia”.

Osimhen: “Lo Scudetto? Voglio vedere la gioia nel volto dei tifosi”

Grazie ai suoi gol a grappoli, il Napoli è ad un passo dal terzo Scudetto della sua storia. Un traguardo attesissimo per Osimhen: "Desidero vincere questo scudetto per vedere la gioia sul volto dei tifosi, non vedo l’ora di assistere a quella festa - ha aggiunto - Sarà emozionante e sono curiosi di scoprire cosa organizzeranno i napoletani”. L'ex Lille, oltre a Spalletti, ringrazia anche un altro allenatore: "Devo molto a Gennaro Gattuso perché ha lavorato sulla mia motivazione e sulla valorizzazione della mia autostima".

Intanto stasera a Lecce, Osimhen non ci sarà. Probabile il rientro di Raspadori in campo, che apre di fatto il ballottaggio con Simeone per il sostituto di Osimhen. L’italiano a causa anche degli infortuni, non segna da tre mesi; due invece i mesi di astinenza del Cholito.