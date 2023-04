Milan-Napoli, la bomba di mercato: "Osimhen se ne va", ecco dove

Roberto Tortora 12 aprile 2023 a

a

a

Quando in campo si prende la ‘rumba’ l’unica consolazione resta il calciomercato. E così sembra essere per il Bayern Monaco, appena stritolato 3-0 a Manchester dai Citizens di Guardiola. In Germania rimbalza una voce sempre più forte e autorevole che riguarda un altro protagonista di questa edizione della Champions League: Viktor Osimhen. Il centravanti del Napoli è l’oggetto del desiderio dei bavaresi, lo riferisce Florian Pettenberg, cronista di Sky Deutschland, secondo cui i contatti tra la società e lo staff del nigeriano sarebbero già avvenuti. E proprio la sconfitta maturata all’Etihad ha mostrato i problemi in attacco dell’undici di Tuchel, che si è presentato con un 4-2-3-1 in cui a fungere da centravanti è stato Gnabry, uno che di norma gioca da ala.



Dopo la partenza traumatica di Robert Lewandowski, un nove che ha scritto la storia in Baviera, il suo ruolo non è stato ancora rimpiazzato degnamente. Osimhen, 24 anni e 25 gol segnati in questa stagione, sarebbe il profilo ideale, ma c’è da vincere la resistenza del Napoli. De Laurentiis sa di avere un gioiello tra le mani e non se ne priverà, se non a caro prezzo. Stiamo parlando di una cifra che parte da almeno 130 milioni, con la speranza di Adl che si scateni un’asta che faccia lievitare il prezzo.

"Nome clamoroso in attacco": Milan, voce sconvolgente a poche ore dal Napoli

Il Bayern non si è mai spinto così alto nella sua storia, il record lo ha stabilito nell’estate del 2019 quando sborsò ben 80 milioni di euro per Lucas Hernandez, fratello di Theo, che militava nell’Atletico Madrid. Un terzino! Osimhen, dal canto suo, ha sempre dichiarato di sognare un giorno di poter giocare in Premier League, ma è chiaro che un club prestigioso come quello tedesco sarebbe difficile da rifiutare. Intanto, questa sera, sarà soltanto spettatore interessato del primo atto dei quarti di finale, al Meazza, tra Milan e Napoli. L’infortunio muscolare all’adduttore rimediato con la Nigeria è stato assorbito, ma non ci sono ancora le condizioni fisiche perché scenda in campo.