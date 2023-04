Bennacer avvicina il Milan alla semifinale: Napoli ko e senza due big al ritorno

12 aprile 2023 a

Una partita intensa ed emozionante, quella vinta dal Milan a San Siro contro il Napoli. I rossoneri si aggiudicano l’andata dei quarti di Champions League, decisiva una magia nello stretto di Brahim Diaz che al 40’ ha spalancato la strada al gol di Bennacer. Il Napoli si rammarica per le occasioni sprecate e deve fare i conti con i problemi disciplinari: Zambo-Anguissa e Kim sono fuori dalla partita di ritorno, il primo per due gialli rimediati nell'arco di 4' e il secondo perché era in diffida.

La partenza è tutta di marca azzurra, con la squadra di Spalletti che per un soffio non indirizza la partita dopo appena 50 secondi: su un cross teso in mezzo all’area il Milan si fa sorprendere, ma Kvara a botta sicura trova il muro rossonero quasi sulla linea di porta, con Maignan ormai fuori causa. Dopo 25' di sofferenza, i rossoneri respirano con una folata di Leao, che si porta dietro tre avversari e arriva a concludere, di poco a lato. Al 40' la giocata che cambia la partita: è di Brahim Diaz, che si libera in mezzo a due avversari e fa partire l'azione che si conclude con la rete di Bennacer. Il Milan si entusiasma, spinge con coraggio e sfiora il 2-0 con Kijaer, che da calcio d'angolo prende la traversa.

Il Napoli riordina le idee all'intervallo e rientra in possesso del pallino del gioco, ma non riesce a produrre le stesse conclusioni pericolose di inizio primo tempo. Spalletti si gioca la carta Raspadori al 69', ma 5' dopo Anguissa si fa espellere per doppio giallo. Ne passano altri 4' e Kim rimedia l'ammonizione che gli costa la squalifica per il ritorno: il Napoli è in difficoltà, ma regge ai tentativi del Milan di affondare il colpo del ko. Anzi, negli ultimi 10' - grazie ai tre cambi Olivera-Ndombele-Politano - il Napoli costruisce due grandi palle gol con Di Lorenzo e Olivera. Al Maradona si ripartirà dall'1-0 per il Milan, con il Napoli che recupererà Osimhen ma dovrà fare a meno di Anguissa e Kim.