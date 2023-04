Julia Ituma precipita dalla finestra e muore: volley italiano sotto choc

13 aprile 2023 a

Il volley italiano è sotto choc: Julia Ituma è morta dopo essere precipitata dalla finestra della stanza dell’hotel di Istanbul in cui alloggiava con l’Igor Novara. Nata a Milano da genitori nigeriani, la 18enne era considerata uno dei talenti più promettenti, tanto che già era stata paragonata a Paola Egonu. Le cause della morte sono ancora sconosciute, ma dalle prime ricostruzioni trapela che non si può escludere l’ipotesi del suicidio.

Il fatto è avvenuto poche ore dopo la partita di Champions League che l’Igor Novara ha disputato contro L’eczacibasi. Ituma era alla stagione d’esordio con la squadra novarese: dopo essere stata lanciata dal Club Italia, era considerata uno degli opposti del futuro e quindi un prospetto molto interessante in ottica nazionale. Per il ruolo e le origini era subito scattato il paragone con la Egonu, ma purtroppo non potremo più vederla in campo: la sua prima stagione con l’Igor Novara è stata anche l’ultima.

La polizia turca sta indagando sulla morte della Ituma e non esclude la possibilità di un gesto volontario, con eventuali motivazioni tutte da ricostruire. Il corpo della pallavolista 18enne è stato ritrovato all’alba davanti all’albergo in cui la squadra soggiornava in attesa del rientro in Italia, che è previsto per il pomeriggio di oggi, giovedì 13 aprile.