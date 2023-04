Jannik Sinner asfalta Musetti, "volevo essere aggressivo..."

14 aprile 2023 a

Jannik Sinner domina il derby contro Lorenzo Musetti e vola in semifinale nel Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista altoatesino si è imposto con un doppio 6-2 in un'ora e 15' di gioco. In semifinale Sinner affronterà il danese Holger Rune. "Sicuramente è stata una partita molto buona da parte mia. Ho provato a stare attento sulle mie cose, a essere aggressivo. Lui non era in una posizione semplice dopo aver battuto Djokovic. Non è semplice giocare tutti i giorni così, anche io avevo e continuo ad avere questo problema. Sapevo di voler essere subito aggressivo, lui è un giocatore incredibile e ieri lo ha fatto vedere. E' finita 6-2, 6-2 ma ho dovuto salvare qualche palla break". Così Jannik Sinner dopo il successo ottenuto contro Musetti. "Sono contento di questa vittoria, domani c'è un osso duro come Rune, vedremo come andrà", ha concluso l'azzurro.