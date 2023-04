Milan, i tifosi impazziscono di rabbia? Voci sul blitz dell'Inter

15 aprile 2023 a

Un blitz in Catalogna sta facendo impazzire i tifosi dell'Inter e quelli del Milan, ovviamente per motivi diametralmente opposti. Radio calciomercato riferisce di una trasferta di lavoro di Piero Ausilio, direttore sportivo dei nerazzurri, che si è recato a Barcellona per parlare con l'omologo blaugrana Mateu Alemany e con il procuratore Eduardo Crnjar. Sul tavolo, la possibile trattativa con il principale assistito di quest'ultimo, il difensore Ronald Araujo, che però secondo la Gazzetta dello sport sarebbe fuori portata per il club italiano a causa dell'età (24 anni) e della durata del contratto (in scadenza nel 2026), due dettagli che hanno già fatto schizzare il prezzo del suo cartellino oltre i 70 milioni di euro. Inavvicinabile.

Cosa bolle dunque in pentola? Crnjar è agente anche di un allenatore, l'italianissimo Roberto De Zerbi, che tanto bene sta facendo in Premier League alla guida del piccolo Brighton. Il 43enne ex tecnico di Sassuolo e Shakhtar Donetsk è uno dei nomi caldi per le panchine di tutta Europa, e ovviamente quella di Simone Inzaghi è legata ai risultati di questa stagione, con l'Inter a un passo dalla semifinale di Champions League ma soprattutto in lotta per uno dei decisivi quattro posti per la Champions 2023/24. Se l'Inter ne resterà fuori, Inzaghi salterà. Ecco perché Marotta e Ausilio si stanno muovendo anche sul fronte allenatore.

Ma da Barcellona emerge anche una seconda pista: Ausilio e Alemany avrebbero trattato anche per un possibile scambio tra Brozovic e Kessie. Il croato è reduce dalla peggior stagione in nerazzurro, non solo a casa dei guai fisici. A 30 anni, potrebbe strappare l'ultimo mega-contratto in carriera proprio al Barcellona. Per sostituirlo, l'Inter pensa al centrocampista ivoriano arrivato a zero in Spagna dal Milan. Riportarlo a Milano, in coppia con un altro ex rossonero avvelenatissimo come Calhanoglu (i due sono grandi amici anche fuori dal campo) rappresenterebbe per i tifosi nerazzurri uno smacco da rinfacciare ai cugini. E anche dal punto di vista tecnico, Kessie (26 anni, contro i quasi 31 di Brozo) rappresenterebbe una scommessa suggestiva.