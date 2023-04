Milan, addio De Ketelaere: rumors su uno scambio clamoroso, "chi arriva"

16 aprile 2023 a

Il belga Charles De Ketelaere è tornato titolare nel Milan contro il Bologna, nel match del Dall'Ara di ieri, sabato 15 aprile, terminato con un deludente 1-1. E De Ketelaere ha nuovamente deluso. In modo clamoroso: spettrale, per certo il peggiore in campo dei rossoneri.

Una stagione fallimentare, per il giovane belga, pagato fior di milioni la scorsa estate dopo una lunga caccia e che non ha lasciato alcun segno. Ovvio, in questo contesto, che circolino voci sul suo futuro, per quanto Paolo Maldini e Fabio Massara, almeno a parole, facciano quadrato attorno a lui, sostenendo che crescerà in rossonero.

Ma si diceva: le voci. Ora circolano sempre più insistenti indiscrezioni circa un possibile scambio, in un'operazione di cessione definitiva. Stando a radio-mercato, ora si ragionerebbe ad uno scambio con l'Atalanta, che ha diversi giovani in organico con profili che al Milan interessano parecchio. Il sogno della dirigenza rossonera sarebbe inserire De Ketelaere come parziale contropartita per arrivare all'attaccante Rasmus Hojlund, pista tutt'altro che semplice da percorrere.