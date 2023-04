Jannik Sinner, occhio al gesto: il "vaffa" a Rune dopo la sceneggiata

16 aprile 2023 a

a

a

Sfuma la finalissima ai Masters 1000 di Montecarlo per Jannik Sinner, che cade in semifinale contro il norvegese Holger Rune al termine di una battaglia tiratissima durata tre set. Durante la partita, interrotta per pioggia e poi ripresa, Rune ha dato come al solito il peggio di sé: proteste, sceneggiate, urla. Il tutto stigmatizzato dai fischi del pubblico.

Ovvia la delusione di Sinner, che si è detto molto dispiaciuto per come è andata a finire: "Sono sicuramente molto deluso. Di sicuro la pioggia ha cambiato il match, sia l'atmosfera che le condizioni del campo, molto più lento. Ma va detto che era così per entrambi", ha spiegato il tennista azzurro.

E ancora, sulla sfida ha aggiunto: "All'inizio c'era molto vento ma sono riuscita a gestirla, poi con il match sospeso per pioggia ho vissuto un momento difficile. Il terzo match è stato un vero ottovolante e poteva accadere qualsiasi cosa".

Jannik Sinner cade nella trappola danese: come lo ha fregato Rune

Poi, ovviamente, le domande su Rune. Inevitabili. Domande anche sul rumoreggiare del pubblico. E soprattutto sulla stretta di mano a fine partita, molto sbrigativa, frettolosa, freddissima. Ma Jannik Sinner, sul punto, ha scelto di non dire nulla: "No, non voglio commentare", ha tagliato corto Sinner. Poche parole che, però, la dicono lunghissima su come la pensi.