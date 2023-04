Osimhen, faccia a faccia col tifoso: le 4 parole con cui terrorizza il Milan

17 aprile 2023 a

Il Napoli si aggrappa a Victor Osimhen per ribaltare l’1-0 dell’andata dei quarti di Champions League. Il Milan è diventato un caso curioso, dato che negli ultimi due mesi e mezzo ha vinto soltanto due partite, entrambe contro il Napoli: una in campionato (il clamoroso 0-4 al Maradona) e una appunto in Europa, dove contava di più. Pur dovendo fare a meno degli squalificati Anguissa e Kim, il Napoli crede nel ribaltone grazie al rientro di Osimhen.

“Sono pronto per domani”, si è limitato ad affermare l’attaccante nigeriano a un tifoso che lo ha aspettato all’esterno del centro tecnico di Castel Volturno dopo l’allenamento mattutino. Dopo essersi concesso ai fan per foto e autografi di rito, Victor ha tranquillizzato tutti: il problema fisico è alle spalle, come si è visto nello scorcio di partita giocato contro il Verona, che ha fatto tremare con una conclusione che si è stampata sulla traversa.

Osimhen è certamente la chiave per scardinare la difesa del Milan, che è rimasta inviolata negli ultimi due confronti con il Napoli. Alla vigilia della sfida decisiva per l’accesso alla semifinale di Champions, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Formazione? Più o meno ce l'ho in mente, poi è chiaro che si andrà a vedere anche i calciatori negli allenamenti. Osimhen? Ha dato quella vampata di entusiasmo che ormai gli attribuiscono giustamente i nostri tifosi e ha fatto vedere subito di essere dentro la partita. Gli servivano questi 25 minuti di rodaggio per essere pronto a giocare martedì. È stato fatto un lavoro ricercato in maniera corretta".