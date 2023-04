Milan-Napoli, Giroud fuori? Prima il panico, poi... Spalletti trema

17 aprile 2023 a

Il grande spauracchio delle ultime ore sembra rientrato. In casa Milan c’era grande preoccupazione per l’infortunio di Olivier Giroud, che però dovrebbe essere regolarmente della partita a Napoli. Dopo l'allarme di domenica, l'attaccante francese del Milan ha smaltito il problema al tendine di Achille della gamba sinistra, che aveva subito dopo una dura entrata di Kim nella gara di andata a San Siro. Era l’unico dubbio di formazione per Pioli, che in caso di forfait dell’ex Chelsea avrebbe schierato in attacco Ante Rebic, apparso in palla a Bologna. Sciolto l'unico dubbio di formazione, Pioli schiererà lo stesso 4-2-3-1 dell’andata, con Kjaer — che parlerà in conferenza con Pioli alle 19 — confermato al fianco di Tomori in difesa. Anche perché Thiaw potrebbe non essere convocato a causa di una piccola contrattura.

Napoli, torna Osimhen. Ndombele e Elmas al posto di Anguissa

In casa Napoli, invece, Spalletti punta tutto sulla coppia Kvaratskhelia-Osimhen, che torna titolare dopo la mezzora di sabato scorso contro il Verona (con traversa colpita), utile per mettere benzina nella gambe. Pochi dubbi anche per Spalletti, che col Verona oltre al capocannoniere del campionato ha ritrovato anche il sostegno dei propri tifosi. Al posto dello squalificato Kim ci sarà Juan Jesus, che parlerà col tecnico in conferenza alle 18, mentre a centrocampo al posto di Anguissa giocherà uno Ndombele e Elmas. In attacco Lozano e Kvaratskhelia a ispirare Osimhen.

Pellegatti: “Torna Osimhen? Sì ma con il Tottenham c’era Kane…”

Intanto, ai microfoni di Pressing, Carlo Pellegatti ha detto la sua in vista della partita di ritorno del Maradona di martedì alle 21: “Ho condiviso il turnover di Pioli, che andrà a Napoli con tutti i titolari freschi. Fidatevi, la scelta è condivisa con la società — dice il giornalista di fede rossonera — Il Milan ha tenuto freschi i titolari e schierandoli a Bologna con quello sforzo fisico e la testa a Napoli non avrebbero giocato meglio e quindi ha fatto benissimo. Sarò a Napoli e ci aspettiamo una gara difficile, il Milan è stato sottovalutato anche stavolta, perché tutti danno favorito il Napoli, ma il Milan è molto competitivo e c’è fiducia nonostante Osimhen perché il Tottenham aveva Kane con tutto il rispetto per Osimhen”.