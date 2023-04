Paul Pogba, "la causa dei miei infortunI": Francia e Juve sotto choc

18 aprile 2023 a

"Le vicende extra-campo hanno avuto un impatto sul mio corpo e sui miei infortuni". Paul Pogba lo ha detto ai magistrati francesi che lo hanno interrogato lo scorso 28 marzo a proposito del sequestro di cui il centrocampista della Juventus è stato vittima lo scorso anno. "Sono stato sequestrato da mio fratello Mathias e dalla sua banda, volevano 13 milioni di euro per liberarmi". Una vicenda assurda e misteriosa, sulla quale lo stesso fratello del nazionale transalpino aveva contrattaccato: "Rivelerò cose su Paul che il mondo deve sapere". Da allora, il silenzio.

Il prestigioso magazine francese L'Equipe ora riporta le frasi di Pogba rilasciate ai magistrati: Il Polpo avrebbe ammesso di aver avuto conoscenze "che lo mettevano sotto pressione, colpevolizzandolo". Da qui l'agguato del 19 marzo 2022, in un appartamento della periferia di Parigi. Pogba, alla vigilia di un ritiro con la nazionale francese e all'epoca ancora giocatore del Manchester United (è arrivato alla Juve a parametro zero nell'estate successiva), riuscì a procurarsi solo 100mila euro poi li consegnò a un amico coinvolto dalla banda, che però smentisce.

"A lungo questa storia l'ho tenuta per me, solo dopo mi sono confidato con qualcuno. Questa situazione ha avuto un impatto sul mio corpo e in particolare sui miei infortuni, e ne ho parlato con il manager della nazionale (Didier Deschamps, ndr). C'è poi l'impatto psicologico, visto che ero convinto che potessero finirci di mezzo i miei amici e la mia famiglia". Collaterale a questa brutta storia, anche il ruolo di tale Birame D., "il marabutto" personale di Pogba. Un presunto stregone che avrebbe avuto l'incarico di portare sfortuna a Mbappè, considerato "il rivale" in Nazionale dello juventino. Il fattucchiere nega di avere tali poteri e di aver mai parlato con Pogba della stella del Psg.