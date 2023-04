Milan, "Olivier Giroud ha firmato": scelta pesantissima dopo il trionfo a Napoli

19 aprile 2023 a

Quando c'è da segnare un gol importante, pesantissimo, ecco che spunta sempre lui: Olivier Giroud. E nella serata di ieri, martedì 18 aprile, non ha fatto eccezione. Certo, prima l'errore dal dischetto che ha fatto sudare freddissimo i tifosi del Milan. Poi a negargli la gioia del gol ci ha pensato un miracolo di Meret. Ma alla fine - tutto nel primo tempo - dopo la strepitosa discesa di Rafa Leao ecco il gol: Olivier Giroud punisce il Napoli, che strappa il pari soltanto negli ultimissimi secondi dei quarti di finale di Champions League. Troppo tardi. Passa il Milan. E ancora una volta c'è la firma del francese.

In totale, quest'anno, Giroud ha messo a segno 13 gol, che portano il suo bottino complessivo in rossonero a 27 reti. Insomma, il francese è sempre più decisivo per i destini del Milan.

E non a caso, ecco che il giorno successivo al trionfale passaggio di turno in Champions, la dirigenza del Milan ha deciso di rinnovare il contratto al francese. Oggi, mercoledì 19 aprile, il bomber ha siglato il rinnovo fino a giugno 2024, con una "opzione verbale" anche per un secondo anno. Il francese incasserà 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Insomma il cammino di Giroud e del Milan, almeno per il prossimo anno, continuerà sullo stesso sentiero. Ma i rossoneri, per forza di cose, dovranno affacciarsi sul mercato. Zlatan Ibrahimovic, per quel che riguarda il calcio giocato, sembra davvero agli sgoccioli. E il resto del parco attaccanti a disposizione di Stefano Pioli non è sufficiente. Giroud è una certezza. Ma avrà bisogno di una nuova pedina al suo fianco. Anche perché il francese ha 37 anni, insomma non è certo un attaccante di primo pelo. Per quanto sia, semplicemente, fortissimo.