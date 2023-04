Milan, Leao-Hernandez scatenati: "Muti!". Dagli spogliatoi, spunta una foto brutale

19 aprile 2023 a

Leao-Theo Hernandez: un passaggio del turno celebrato… con tanto di resto. Protagonisti del match, si sono ripresi in una foto pubblicata sul profilo Instagram del francese. Un’immagine sembra rappresentare un messaggio. Ma verso chi? Non ci sono certezze. Ma si possono fare solo un paio di ipotesi. Forse è un messaggio verso chi non credeva al Milan e verso chi ha sottovalutato una squadra, che meno di 12 mesi fa ha vinto meritatamente lo scudetto.

I campioni si fanno sentire quando serve, e loro lo hanno fatto. Ma forse in quella foto con il dito sulla bocca di Leao c'era un messaggio anche per i tifosi del Napoli, per quelli che hanno avuto parole orrende per il calciatore francese, sia al momento dell'arrivo in albergo a Napoli che sui social, dove sono state scritte parole vergognose verso Theo Hernandez.

Anche Leao diretto: “L’umiltà vince... siamo in semifinale”

Poi è arrivato un ulteriore post, stavolta solo di Leao, che su Instagram ha postato una foto in compagnia sempre di Theo, ma anche di Giroud e Diaz e a corredo ha scritto: "L'umiltà vince…siamo in semifinale. Forza Milan". E anche questa frase non sembra messa a caso. Tanti i commenti che sono arrivati sotto al post, tra cui quello di Lazza, secondo classificato a Sanremo: "Se il Milan vince la champions faccio il feat a Rafa". Tra le risposte, da sottolineare anche i complimenti di Patrick Kluivert e Sergio Oliveira, ex giallorosso in forza al Galatasaray. Anche l'ex rossonero Delofeu si è aggiunto alla lista dei commenti celebrativi: "Quanto sei top".