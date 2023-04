Inter, tsunami-Zazzaroni: "Adesso cacciate Simone Inzaghi!"

20 aprile 2023 a

Non c'è tregua per Simone Inzaghi. Neppure dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League dopo il pari al Meazza contro il Benfica, un pirotecnico 3-3 che consegna ai nerazzurri il penultimo atto della competizione più importante a livello europeo in virtù della vittoria in trasferta per due reti a zero dell'andata.

Ma si diceva: niente pace, niente tregua. Come è noto, le voci circa il possibile esonero di Inzaghi si rincorrono da tempo. Si è letto che in caso di eliminazione col Benfica sarebbe stato esonerato. E ancora si legge tutt'oggi che, in ogni caso, verrà sollevato dal suo incarico al termine della stagione (e vien da chiedersi: se poi vincesse la Champions League che facciamo? Lo cacciamo ugualmente?).

Bene, al netto di tutte queste premesse ecco che oggi, giovedì aprile, il day-after la qualificazione alla semifinale di Champions, piove il commento sul Corriere dello Sport del direttore, Ivan Zazzaroni. Commento assai eloquente sin dal titolo: "Adesso cacciatelo!", tuona il giornalista. Ma intende l'esatto opposto.

Non ha dubbi, Zazzaroni, il quale si scaglia contro chi ha avvelenato i pozzi: "Dedico questo spazio a Simone Inzaghi, il bersaglio unico: e adesso cacciatelo! Lui sa lavorare e l’ha dimostrato in questi anni, vincendo qualche coppa; Inzaghi che per i giustizieri di ‘sta cippa, velenosi e velinati, è l’anello debole del gruppo perché parla troppo semplice, ogni tanto eccede nella difesa di se stesso, ha una storia breve e non chiede aiuto mai: è abituato a fare da solo, ad arrangiarsi, anche a subire". Fino alla conclusione: "Simone adesso è in semifinale. Spiaze per chi voleva farlo fuori", conclude Ivan Zazzaroni la sua accorata difesa del mister.